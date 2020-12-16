Город Киев продолжает оставаться крупнейшим региональным рынком легковых автомобилей.

С начала года киевские номера получили 54,8 тыс. легковых автомобилей (новых и ввезенных из-за границы б/у), что соответствует 14% от общего количества впервые зарегистрированных в Украине легковушек, сообщает Укравтопром.

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Такое лидерство Киеву обеспечили регистрации новых машин. За одиннадцать месяцев текущего года почти 45% реализованных в Украине новых легковых авто получили столичную прописку. Напомним, с января по ноябрь в стране было зарегистрировано 75,6 тыс. новых легковых автомобилей.

В то же время в части регистраций подержанных машин, завезенных из-за границы, Киев показал лишь второй результат, наибольший показатель во Львовской области (33,5 тыс. шт.). На киевские номера с начала года перешли 30,3 тыс. машин с пробегом или 10% от всех ввезенных и растаможенных за этот период.

На рынке новых машин самым популярным автомобилем у жителей столицы был компактный кроссовер Toyota RAV-4. На втором и третьем местах киевского рейтинга Renault Logan и Renault Duster. Таких высоких позиций представители модельного ряда Рено достигли в основном за счет корпоративных закупок, которые обеспечили более 80% реализаций этих моделей в Киеве. Лидерами среди растаможенного секонд-хенда были: Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta и Hyundai Sonata.