За підсумками перших чотирьох місяців 2023 року титул бестселера глобального автомобільного ринку дістався електрокросоверу Tesla Model Y.
В рейтингу найпопулярніших авто Tesla Model Y піднялась на 9 позицій з результатом 336753 проданих авто (+77,2% у річному обчисленні), свідчать дані експертів Fоcus2Mоve.
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Друге місце посідає лідер минулого року Toyota Corolla, продажі з початку року якої становлять 325984 од., що на 6,6% менше, ніж торік.
На третьому місці - пікап Ford F-Series, який піднявся на одну позицію вгору з продажами на рівні 277265 од. та приростом 22,3%.
ТОП-10 найпопулярніших у світі авто:
- Tesla Model Y – 336753 од. (+77,2%);
- Toyota Corolla – 325984 од. (-6,6%);
- Ford F-Series - 277265 од. (+22,3%);
- Toyota RAV4 - 252918 од. (-10,9%);
- Chevrolet Silverado - 197420 од. (+3,5%);
- Hyundai Tucson – 193941 од. (+14,4%);
- Toyota Camry - 188009 од. (-9,7%);
- Honda CR-V - 185303 од. (-8,3%);
- Toyota Hilux - 183405 од. (-5,9%);
- Tesla Model 3 - 180839 од. (-30,9%).