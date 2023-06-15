За підсумками перших чотирьох місяців 2023 року титул бестселера глобального автомобільного ринку дістався електрокросоверу Tesla Model Y.

В рейтингу найпопулярніших авто Tesla Model Y піднялась на 9 позицій з результатом 336753 проданих авто (+77,2% у річному обчисленні), свідчать дані експертів Fоcus2Mоve.

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Друге місце посідає лідер минулого року Toyota Corolla, продажі з початку року якої становлять 325984 од., що на 6,6% менше, ніж торік.

На третьому місці - пікап Ford F-Series, який піднявся на одну позицію вгору з продажами на рівні 277265 од. та приростом 22,3%.

ТОП-10 найпопулярніших у світі авто: