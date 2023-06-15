По итогам первых четырех месяцев 2023 года титул бестселлера глобального автомобильного рынка достался электрокроссоверу Tesla Model Y.
В рейтинге самых популярных авто Tesla Model Y поднялась на 9 позиций с результатом 336 753 проданных авто (+77,2% в годовом исчислении), свидетельствуют данные экспертов Fоcus2Mоve.
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Второе место занимает лидер прошлого года Toyota Corolla, продажи с начала года которой составляют 325 984 ед., что на 6,6% меньше, чем в прошлом.
На третьем месте - пикап Ford F-Series, поднявшийся на одну позицию вверх с продажами на уровне 277 265 ед. и приростом 22,3%.
ТОП-10 самых популярных в мире авто:
- Tesla Model Y – 336 753 ед. (+77,2%);
- Toyota Corolla – 325 984 ед. (-6,6%);
- Ford F-Series – 277265 ед. (+22,3%);
- Toyota RAV4 – 252918 ед. (-10,9%);
- Chevrolet Silverado – 197420 ед. (+3,5%);
- Hyundai Tucson – 193 941 ед. (+14,4%);
- Toyota Camry – 188009 ед. (-9,7%);
- Honda CR-V – 185303 ед. (-8,3%);
- Toyota Hilux – 183405 ед. (-5,9%);
- Tesla Model 3 – 180839 ед. (-30,9%).