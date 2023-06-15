По итогам первых четырех месяцев 2023 года титул бестселлера глобального автомобильного рынка достался электрокроссоверу Tesla Model Y.

В рейтинге самых популярных авто Tesla Model Y поднялась на 9 позиций с результатом 336 753 проданных авто (+77,2% в годовом исчислении), свидетельствуют данные экспертов Fоcus2Mоve.

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Второе место занимает лидер прошлого года Toyota Corolla, продажи с начала года которой составляют 325 984 ед., что на 6,6% меньше, чем в прошлом.

На третьем месте - пикап Ford F-Series, поднявшийся на одну позицию вверх с продажами на уровне 277 265 ед. и приростом 22,3%.

ТОП-10 самых популярных в мире авто: