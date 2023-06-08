За май этого украинцы купили 23,9 тысяч кроссоверов с пробегом. Такие авто составили 23,5% всего вторичного рынка.

Поскольку в мае выросли объемы торгов на нашем вторичном рынке, перейдя отметку в 100 тысяч легковых автомобилей с пробегом за месяц, соответственно было куплено несколько больше и кроссоверов и внедорожников – 23,9 тысяч, утверждают в АвтоРиа.

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При этом доля таких машин уменьшилась – с 24% в апреле до 23,5% в мае, что определено от общего количества сделок купли-продажи и первых регистраций подержанных легковых автомобилей в Украине.

Картина сегмента SUV с пробегом за отдельными производителями, чьи джипы украинцы покупают чаще, не сильно изменилась по сравнению с итогами предыдущих месяцев:

Самым популярным брендом среди кроссоверов в Украине остается Nissan. За май было куплено 2353 таких авто. Второе место по продаже заняла Toyota. Украинцы купили 1903 кроссовера этого бренда за месяц. На третьем месте расположился бренд Volkswagen. В Украине за май приобрели 1790 таких автомобилей.

BMW X5 стал самым популярным кроссовером на вторичном рынке.

Топ 15 самых популярных кроссоверов с пробегом за май: