За травень цього українці купили 23,9 тисячі кросоверів з пробігом. Такі авто становили 23,5% усього вторинного ринку.
Оскільки у травні зросли обсяги продажів на нашому вторинному ринку, перетнувши позначку у 100 тис. легковиків з пробігом за місяць, відповідно було куплено дещо більше й кросоверів та позашляховиків – 23,9 тис., стверджують в АвтоРіа.
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При цьому частка таких машин зменшилася – з 24% у квітні до 23,5% у травні, що визначено від загальної кількості угод купівлі-продажу та перших реєстрацій вживаних легкових авто в Україні.
Картина сегмента SUV з пробігом за окремими виробниками, чиї «джипи» українці купують частіше, не надто змінилася у порівнянні з підсумками попередніх місяців:
Найпопулярнішим брендом серед кросоверів в Україні залишається Nissan. За травень було куплено 2353 такі авто. Друге місце з продажу зайняла Toyota. Українці купили 1903 кросовери цього бренду за місяць. На третьому місці розташувався бренд Volkswagen. В Україні за травень придбали 1790 таких автомобілів.
BMW X5 став найпопулярнішим кросовером на вторинному ринку.
Топ 15 найпопулярніших кросоверів із пробігом за травень:
- BMW X5 — 955 авто.
- Hyundai Tucson — 886 авто.
- Volkswagen Tiguan — 817 авто.
- Nissan Qashqai — 811 авто.
- Mitsubishi Outlander — 806 авто.
- Toyota RAV4 — 699 авто.
- Volkswagen Touareg — 670 авто.
- Hyundai Santa Fe — 629 авто.
- Kia Sportage — 601 авто.
- Honda CR-V — 561 авто.
- Nissan Rogue — 530 авто.
- Audi Q5 — 523 авто.
- Audi Q7 — 478 авто.
- Mazda CX-5 — 455 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 427 авто.