За травень цього українці купили 23,9 тисячі кросоверів з пробігом. Такі авто становили 23,5% усього вторинного ринку.

Оскільки у травні зросли обсяги продажів на нашому вторинному ринку, перетнувши позначку у 100 тис. легковиків з пробігом за місяць, відповідно було куплено дещо більше й кросоверів та позашляховиків – 23,9 тис., стверджують в АвтоРіа.

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При цьому частка таких машин зменшилася – з 24% у квітні до 23,5% у травні, що визначено від загальної кількості угод купівлі-продажу та перших реєстрацій вживаних легкових авто в Україні.

Картина сегмента SUV з пробігом за окремими виробниками, чиї «джипи» українці купують частіше, не надто змінилася у порівнянні з підсумками попередніх місяців:

Найпопулярнішим брендом серед кросоверів в Україні залишається Nissan. За травень було куплено 2353 такі авто. Друге місце з продажу зайняла Toyota. Українці купили 1903 кросовери цього бренду за місяць. На третьому місці розташувався бренд Volkswagen. В Україні за травень придбали 1790 таких автомобілів.

BMW X5 став найпопулярнішим кросовером на вторинному ринку.

Топ 15 найпопулярніших кросоверів із пробігом за травень: