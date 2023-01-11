У сегменті нових авто найпопулярнішим виявився бюджетний білий. Серед вживаних авто найбільшим попитом користувався сірий колір.

Кожен третій новий автомобіль, що пройшов реєстрацію у 2022 році – білого кольору. Лідерство в команді білих здобув Renault Duster.

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Сірий виявився другим за популярністю – 28% з поставлених на облік нових легковиків за рік. Найбільш численним з них став кросовер Toyota RAV-4.

Автомобілі класичного чорного кольору обрали 17% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 8% автомобілістів. Тут найпопулярнішим став Hyundai Tucson.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легкових авто - червоний (5%). А лідер серед них – Nissan Juke.

Вживані

У палітрі кольорів вживаних авто, які у 2022 році перейшли на українські номери, домінував сірий. У такий колір були пофарбовані 41% завезених з-за кордону машин. Лідер в цьому кольорі – Renault Megane.

Другий результат в сегменті імпортованих вживаних авто у чорного кольору – 26%. Тут найбільша кількість реєстрацій у Volkswagen Passat.

На третьому місці – синій. В цьому кольорі 13% ввезених та зареєстрованих машин з пробігом, а найбільшу кількість симпатій українців завоював Volkswagen Golf.

Білий колір на четвертому місці – 10% реєстрацій. Лідерська позиція у Renault Megane.

На п'ятому – червоний колір, в який пофарбовано 4% легковиків, що перейшли на українські номери. Лідер в цій категорії – Renault Megane.