В сегменте новых авто самым популярным оказался бюджетный белый. Среди подержанных авто наибольшим спросом пользовался серый цвет.

Каждый третий новый автомобиль, прошедший регистрацию в 2022 году, – белого цвета. Лидерство в команде белых завоевал Renault Duster.

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Серый оказался вторым по популярности – 28% из поставленных на учет новых легковушек за год. Наиболее многочисленным из них стал кроссовер Toyota RAV-4.

Автомобили классического черного цвета выбрали 17% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.

На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 8% автомобилистов. Здесь самым популярным стал Hyundai Tucson.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковых автомобилей – красный (5%). А лидер среди них – Nissan Juke.

Бывшие в употреблении

В цветовой палитре подержанных авто, которые в 2022 году перешли на украинские номера, доминировал серый. В такой цвет были выкрашены 41% завезенных из-за границы машин. Лидер в этом цвете – Renault Megane.

Второй результат в сегменте импортируемых подержанных авто у черного цвета – 26%. Здесь самое большое количество регистраций у Volkswagen Passat.

На третьем месте – синий. В этом цвете 13% ввозимых и зарегистрированных машин с пробегом, а наибольшее количество симпатий украинцев завоевал Volkswagen Golf.

Белый цвет на четвёртом месте – 10% регистраций. Лидерская позиция у Renault Megane.

На пятом – красный цвет, в который окрашены 4% легковых автомобилей, перешедших на украинские номера. Лидер в этой категории – Renault Megane.