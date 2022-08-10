Сервісні центри МВС опублікували статистику про кольори авто, які найбільше полюбляють та обирають українці з початку року.

Першість в Україні забрав сірий (він же сріблястий) – 142 301. Це колір стабільності, він переважає у натур розсудливих, які гарно думають перед прийняттям рішення. Власники сріблястих машин практичні і прогресивні, вони розумні підприємці і мають хороший смак.

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На другому місці – чорний – 88 671. Колір розкоші й витонченості. Власники таких машин зазвичай горді та імпозантні, але не виглядають зухвало. Вони стильні, при цьому люблять все тримати під контролем, постійні та серйозні. Чорний – безумовно колір сильних людей.

Бронзу забирає білий – 55 650. Це колір ідеальності. Власники таких машин елегантні і схильні у всьому досягати досконалості.

Четвертий – синій колір – 45 604. Колір неба і спокою. Якщо у вас синє авто, то вас можна охарактеризувати як оптимістичну, щиру, надійну і чесну людину. Вам подобається, коли вас цінують за сильне почуття власної гідності і мудрості.