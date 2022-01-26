Вподобання українців не сильно різняться із смаками автомобілістів інших країн світу. Фаворити як в Україні так і у світі дуже схожі.

Білий колір знову став найпопулярнішим на українському ринку нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром.

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Кожен третій із зареєстрованих у 2021 році нових авто був білої масті. Другим за популярністю став сірий. Близько 28% нових машин, що поповнили український автопарк, були моделі, пофарбовані у сірий колір.

Автомобілі класичного – чорного кольору вибрали 15% покупців нових легковиків, і це є третій результат. На четвертому місці синій – 9% зареєстрованих авто були у цьому кольорі. Замикає п’ятірку найпопулярніших відтінків коричневий (6%).

Лідером серед білих автомобілів стала модель Renault Duster. Найпопулярнішим автомобілем сірого кольору був KIA Sportage. У чорному кольорі найчастіше в минулому році проходили свою першу реєстрацію автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado. Серед нових легковиків синього кольору домінували автомобілі KIA Sportage. А кросовер Nissan X-Trail став найпопулярнішим автомобілем у коричневому забарвленні.