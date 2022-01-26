Предпочтения украинцев не сильно отличаются от вкусов автомобилистов других стран мира. Фавориты как в Украине, так и в мире очень похожи.

Белый цвет снова стал самым популярным на украинском рынке новых легковых автомобилей, сообщает “Укравтопром”.

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Каждый третий из зарегистрированных в 2021 году новых автомобилей был белого цвета. Вторым по популярности стал серый. Около 28% новых машин, пополнивших украинский автопарк, были модели, выкрашенные в серый цвет.

Автомобили классического – черного цвета выбрали 15% покупателей новых легковушек, и это третий результат. На четвертом месте синий – 9% зарегистрированных автомобилей были в этом цвете. Замыкает пятерку самых популярных оттенков коричневый (6%).

Лидером среди белых автомобилей стала модель Renault Duster. Самым популярным автомобилем серого цвета был KIA Sportage. В черном цвете наиболее часто в прошлом году проходили свою первую регистрацию автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado. Среди новых легковушек синего цвета доминировали автомобили KIA Sportage. А кроссовер Nissan X-Trail стал самым популярным автомобилем в коричневой расцветке.