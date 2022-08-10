Сервисные центры МВД опубликовали статистику о цветах авто, которые больше всего любят и выбирают украинцы с начала года.

Первенство в Украине унес серый (он же серебристый) – 142 301. Это цвет стабильности, он преобладает в натур рассудительных, которые хорошо думают перед принятием решения. Владельцы серебристых машин практичны и прогрессивны, они умные предприниматели и имеют хороший вкус.

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На втором месте – черный – 671 88. Цвет роскоши и изящества. Владельцы таких машин обычно горды и импозантны, но не выглядят вызывающе. Они стильные, при этом любят все держать под контролем, постоянные и серьезные. Черный – определенно цвет сильных людей.

Бронзу забирает белый – 55 650. Это цвет идеальности. Владельцы таких машин элегантны и склонны во всем достигать совершенства.

Четвертый – синий цвет – 45 604. Цвет неба и спокойствия. Если у вас синее авто, то вас можно охарактеризовать как оптимистичного, искреннего, надежного и честного человека. Вам нравится, когда вас ценят за сильное чувство собственного достоинства и мудрости.