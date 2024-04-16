Автомобілі, обладнані бензиновими двигунами, залишаються найпопулярнішими серед українців, які обирають нові легковики.

В першому кварталі 2024 р. автопарк України поповнили понад 7,1 тис. новими авто з бензиновими ДВЗ, повідомляє Укравтопром. Це на 24% більше, ніж торік.

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Отже, бензинові авто охопили 43% ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно І кв. 2023 року зменшилась на 8 відсоткових пунктів. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер Toyota RAV-4.

До ТОП-10 моделей нових легковиків обладнаних бензиновими ДВЗ потрапили: