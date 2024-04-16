Автомобілі, обладнані бензиновими двигунами, залишаються найпопулярнішими серед українців, які обирають нові легковики.
В першому кварталі 2024 р. автопарк України поповнили понад 7,1 тис. новими авто з бензиновими ДВЗ, повідомляє Укравтопром. Це на 24% більше, ніж торік.
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Отже, бензинові авто охопили 43% ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно І кв. 2023 року зменшилась на 8 відсоткових пунктів. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер Toyota RAV-4.
До ТОП-10 моделей нових легковиків обладнаних бензиновими ДВЗ потрапили:
- Toyota RAV-4 - 504 од.;
- Renault Duster - 489 од.;
- Mazda CX5 - 420 од.;
- KIA Sportage - 392 од.;
- Skoda Scala - 344 од.;
- Hyundai Tucson - 297 од.;
- Skoda Octavia - 266 од.;
- Suzuki SX4 - 257 од.;
- Peugeot Landtrek - 230 од.;
- Suzuki Vitara - 228 од.