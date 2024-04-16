Автомобили, оборудованные бензиновыми двигателями, остаются самыми популярными среди украинцев, выбирающими новые легковушки.

В первом квартале 2024 г. автопарк Украины пополнили более 7,1 тыс. новых авто с бензиновыми ДВС, сообщает Укравтопром. Это на 24% больше, чем в прошлом году.

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Итак, бензиновые автомобили охватили 43% рынка новых легковушек и остаются крупнейшим его сегментом. Однако их рыночная доля относительно I кв. 2023 года уменьшилась на 8 процентных пунктов. Лидером рынка новых бензиновых авто стал кроссовер Toyota RAV-4.

В ТОП-10 моделей новых легковушек оборудованных бензиновыми ДВС попали: