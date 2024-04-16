Автомобили, оборудованные бензиновыми двигателями, остаются самыми популярными среди украинцев, выбирающими новые легковушки.
В первом квартале 2024 г. автопарк Украины пополнили более 7,1 тыс. новых авто с бензиновыми ДВС, сообщает Укравтопром. Это на 24% больше, чем в прошлом году.
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Итак, бензиновые автомобили охватили 43% рынка новых легковушек и остаются крупнейшим его сегментом. Однако их рыночная доля относительно I кв. 2023 года уменьшилась на 8 процентных пунктов. Лидером рынка новых бензиновых авто стал кроссовер Toyota RAV-4.
В ТОП-10 моделей новых легковушек оборудованных бензиновыми ДВС попали:
- Toyota RAV-4 - 504 ед.;
- Renault Duster - 489 ед.;
- Mazda CX5 - 420 ед.;
- KIA Sportage - 392 ед.;
- Skoda Scala - 344 ед.;
- Hyundai Tucson - 297 ед.;
- Skoda Octavia - 266 ед.;
- Suzuki SX4 - 257 ед.;
- Peugeot Landtrek - 230 ед.;
- Suzuki Vitara - 228 ед.