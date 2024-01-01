Названі найпопулярніші електромобілі червня

У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Відносно червня минулого року попит на електромобілі зріс на 35%. Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 19%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4079 шт. (нових – 784 шт., уживаних – 3295 шт.). Серед 119 комерційних електромобілів новими були лише 8 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Honda M-NV - 140 од.; Nissan Ariya - 91 од.; MG 4 - 71 од.; Volkswagen ID.4 - 71 од.; BYD Song Plus - 62 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Tesla Model 3 - 419 од.; Nissan Leaf - 410 од.; Tesla Model Y - 367 од.; Volkswagen e-Golf - 208 од.; Tesla Model S - 196 од.

Усього за І півріччя свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.