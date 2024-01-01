Названі найпопулярніші електромобілі червня

Найпопулярнішою є Tesla Model 3
У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
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Відносно червня минулого року попит на електромобілі зріс на 35%. Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 19%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4079 шт. (нових – 784 шт., уживаних – 3295 шт.). Серед 119 комерційних електромобілів новими були лише 8 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Honda M-NV - 140 од.;
- Nissan Ariya - 91 од.;
- MG 4 - 71 од.;
- Volkswagen ID.4 - 71 од.;
- BYD Song Plus - 62 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Tesla Model 3 - 419 од.;
- Nissan Leaf - 410 од.;
- Tesla Model Y - 367 од.;
- Volkswagen e-Golf - 208 од.;
- Tesla Model S - 196 од.
Усього за І півріччя свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.