Названы самые популярные электромобили июня

Самой популярной является Tesla Model 3
В июне украинский автопарк пополнили почти 4,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
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Относительно июня прошлого года спрос на электромобили вырос на 35%. Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 19%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4079 шт. (новых – 784 шт., подержанных – 3295 шт.). Среди 119 коммерческих электромобилей новыми были только 8 авто.
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
- Honda M-NV - 140 ед.;
- Nissan Ariya - 91 ед.;
- MG 4 - 71 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 71 ед.;
- BYD Song Plus - 62 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Tesla Model 3 - 419 ед.;
- Nissan Leaf - 410 ед.;
- Tesla Model Y - 367 ед.;
- Volkswagen e-Golf - 208 ед.;
- Tesla Model S - 196 ед.
Всего за I полугодие свою первую регистрацию в Украине прошли более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.