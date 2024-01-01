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Названы самые популярные электромобили июня

Более 80% импортируемых автомобилей с электроприводом – бывшие в употреблении. Самой популярной является Tesla Model 3.
Составлен рейтинг самых популярных электромобилей июня - Auto24

Самой популярной является Tesla Model 3

Евгений Гудущан
logo8 июля, 12:01
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В июне украинский автопарк пополнили почти 4,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Относительно июня прошлого года спрос на электромобили вырос на 35%. Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 19%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4079 шт. (новых – 784 шт., подержанных – 3295 шт.). Среди 119 коммерческих электромобилей новыми были только 8 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

  1. Honda M-NV - 140 ед.;
  2. Nissan Ariya - 91 ед.;
  3. MG 4 - 71 ед.;
  4. Volkswagen ID.4 - 71 ед.;
  5. BYD Song Plus - 62 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. Tesla Model 3 - 419 ед.;
  2. Nissan Leaf - 410 ед.;
  3. Tesla Model Y - 367 ед.;
  4. Volkswagen e-Golf - 208 ед.;
  5. Tesla Model S - 196 ед.

Всего за I полугодие свою первую регистрацию в Украине прошли более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.

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