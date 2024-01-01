Названы самые популярные электромобили июня

В июне украинский автопарк пополнили почти 4,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

Читайте также: Электромобили ломаются значительно чаще традиционных авто

Относительно июня прошлого года спрос на электромобили вырос на 35%. Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 19%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4079 шт. (новых – 784 шт., подержанных – 3295 шт.). Среди 119 коммерческих электромобилей новыми были только 8 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

Honda M-NV - 140 ед.; Nissan Ariya - 91 ед.; MG 4 - 71 ед.; Volkswagen ID.4 - 71 ед.; BYD Song Plus - 62 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Tesla Model 3 - 419 ед.; Nissan Leaf - 410 ед.; Tesla Model Y - 367 ед.; Volkswagen e-Golf - 208 ед.; Tesla Model S - 196 ед.

Всего за I полугодие свою первую регистрацию в Украине прошли более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.