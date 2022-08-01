Затребуваність електромобілів у Старому світі зростає. Рейтинг популярності електромобілів у ЄС виглядає досить цікаво.

Перші дві сходинки рейтингу займають моделі Tesla. Що характерно це компактні Model Y та Model 3. Повнорозмірні Model X та Model S навіть не увійшли до першої двадцятки.

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На третьому місці Fiat 500e. Він обійшов Volkswagen ID.4 майже на десять тисяч проданих екземплярів. П’яту сходинку зайняв Peugeot e-208.

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