Потребность в электромобилях в Старом свете растет. Рейтинг популярности электромобилей в ЕС выглядит очень интересно.

Первые две строчки рейтинга занимают модели Tesla. Что характерно компактные Model Y и Model 3. Полноразмерные Model X и Model S даже не вошли в первую двадцатку.

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На третьем месте – Fiat 500e. Он обошел Volkswagen ID.4 почти на десять тысяч проданных экземпляров. Пятую строчку занял Peugeot e-208.

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