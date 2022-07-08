Дефицит топлива продолжает стимулировать рынок электромобилей

В июне украинские номерные знаки получили 1055 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром. Из этого количества легковых автомобилей – 958 шт. и 97 коммерческих авто.

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Относительно июня прошлого года регистрации легковых электромобилей увеличились на 65%, а коммерческих в 2,4 раза. В июне на одну регистрацию нового авто пришлось 29 ввезенных машин с пробегом

В регистрациях легковых электромобилей доля новых составила 14% против 10% годом ранее. В коммерческом сегменте, как и в прошлом году, только два автомобиля были новыми.

Лидером рынка электрических авто вновь стал Nissan Leaf – 196 регистраций. Вторым по популярности стал Volkswagen ID.4 с результатом – 72 авто. На третьем месте Volkswagen е-Golf-70 шт. Четвертый результат у Tesla Model 3 – 58 шт. Также в ТОП-5 июня попала Renault Zoe, в активе которой 57 зарегистрированных авто.

По итогам первого полугодия украинский парк электротранспорта пополнили 4145 электромобилей, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2021 года.