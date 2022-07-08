Дефіцит пального продовжує стимулювати ринок електромобілів

В червні українські номерні знаки отримали 1055 автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром. З цієї кількості легкових автомобілів – 958 шт. і 97 комерційних авто.

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Відносно червня минулого року реєстрації легкових електромобілів збільшились на 65%, а комерційних – у 2,4 раза. В червні на одну реєстрацію нового авто припало 29 ввезених машин з пробігом.

В реєстраціях легкових електромобілів частка нових склала 14% проти 10% роком раніше. У комерційному сегменті, як і торік, тільки два автомобілі були новими.

Лідером ринку електричних авто знову став Nissan Leaf – 196 реєстрацій. Другим за популярністю став Volkswagen ID.4 з результатом – 72 авто. На третьому місці Volkswagen е-Golf – 70 шт. Четвертий результат у Tesla Model 3 – 58 шт. Також в ТОП-5 червня потрапила Renault Zoe, в активі якої 57 зареєстрованих авто.

За підсумками першого півріччя український парк електротранспорту поповнили 4145 електромобілів, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.