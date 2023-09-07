Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати.

У серпні український автопарк поповнили 3841 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Відносно торішнього серпня ринок електромобілів збільшився у 2,6 раза. У порівнянні з липнем 2023р., попит на BEV зріс на 11%.

Основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто - 3764 шт. (нових – 684 шт., уживаних – 3080 шт.). З 77 комерційних електромобілів новими були лише 3 авто.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у серпні 2023р.:

Volkswagen ID.4 – 275 од.;

Volkswagen ID.6 – 58 од.;

Audi Q8 e-tron – 40 од.;

Toyota BZ4X – 39 од.;

Honda E – 34 од.

ТОП-5 серпня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 505 од.;

Volkswagen e-Golf - 422 од.;

Tesla Model 3 - 361 од.;

Tesla Model Y - 218 од.;

Renault Zoe - 183 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 19,9 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.