Спрос на электромобили в Украине продолжает расти.

В августе украинский автопарк пополнили 3841 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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По отношению к августу рынок электромобилей увеличился в 2,6 раза. По сравнению с июлем 2023г. спрос на BEV вырос на 11%.

Основную массу зарегистрированных в августе электромобилей составили легковые автомобили – 3764 шт. (новых – 684 шт., б/у – 3080 шт.). Из 77 коммерческих электромобилей новыми были только 3 автомобиля.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в августе 2023г.:

Volkswagen ID.4 – 275 ед.;

Volkswagen ID.6 – 58 ед.;

Audi Q8 e-tron – 40 ед.;

Toyota BZ4X – 39 ед.;

Honda E – 34 ед.

ТОП-5 августа впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 505 ед.;

Volkswagen e-Golf – 422 ед.;

Tesla Model 3 – 361 ед.;

Tesla Model Y – 218 ед.;

Renault Zoe – 183 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 19,9 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.