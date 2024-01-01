Названі найпопулярніші електричні автомобілі України

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%. Однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4025 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3378 шт.). Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen ID.4 - 110 од.; Honda M-NV - 72 од.; Nissan Ariya - 58 од.; BYD Song Plus - 45 од.; Zeekr 001 - 32 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 492 од.; Tesla Model 3 - 404 од.; Tesla Model Y - 335 од.; Volkswagen е-Golf - 212 од.; Hyundai Kona - 210 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.