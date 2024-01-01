Укр
Ру

Названі найпопулярніші електричні автомобілі України

Попит на електромобілі в травні зріс, хоча тоді ще не було масових відключень електрики та її значного здорожчання.
Складено рейтинг найпопулярніших електромобілів України - Auto24

Nissan Leaf

Євген Гудущан
logo7 червня, 10:20
logo0
logo0 хв

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Ford переглянув плани переходу на електричні двигуни

Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%. Однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4025 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3378 шт.). Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. Volkswagen ID.4 - 110 од.;
  2. Honda M-NV - 72 од.;
  3. Nissan Ariya - 58 од.;
  4. BYD Song Plus - 45 од.;
  5. Zeekr 001 - 32 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. Nissan Leaf - 492 од.;
  2. Tesla Model 3 - 404 од.;
  3. Tesla Model Y - 335 од.;
  4. Volkswagen е-Golf - 212 од.;
  5. Hyundai Kona - 210 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.

#Електромобіль #Новини #Реєстрація авто #Автобізнес

ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ:

ПОКАЗАТИ ЩЕ 3 НОВИНИ