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Названы самые популярные электрические автомобили Украины

Спрос на электромобили в мае вырос, хотя тогда еще не было массовых отключений электричества и его значительного удорожания.
Названы самые популярные электромобили Украины - Auto24

Nissan Leaf

Евгений Гудущан
logo7 июня, 10:20
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В мае украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16%, против 23% в прошлом году. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4025 шт. (новых – 647 шт., подержанных – 3378 шт.). Среди 88 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

  1. Volkswagen ID.4 - 110 ед.;
  2. Honda M-NV - 72 ед.;
  3. Nissan Ariya - 58 ед.;
  4. BYD Song Plus - 45 ед.;
  5. Zeekr 001 - 32 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. Nissan Leaf - 492 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 404 ед.;
  3. Tesla Model Y - 335 ед.;
  4. Volkswagen е-Golf - 212 ед.;
  5. Hyundai Kona - 210 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% бывшие в употреблении.

#Aвтобизнес #Регистриция автомобиля #Электромобиль #Новости

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