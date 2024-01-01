Названы самые популярные электрические автомобили Украины

В мае украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16%, против 23% в прошлом году. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4025 шт. (новых – 647 шт., подержанных – 3378 шт.). Среди 88 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

Volkswagen ID.4 - 110 ед.; Honda M-NV - 72 ед.; Nissan Ariya - 58 ед.; BYD Song Plus - 45 ед.; Zeekr 001 - 32 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf - 492 ед.; Tesla Model 3 - 404 ед.; Tesla Model Y - 335 ед.; Volkswagen е-Golf - 212 ед.; Hyundai Kona - 210 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% бывшие в употреблении.