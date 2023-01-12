Попит на гібриді авто минулого року суттєво зменшився. Це вплинуло і на розстановку лідерів українського ринку гібридних авто.

У 2022 році вітчизняний автопарк поповнили 11,1 тис. гібридних легкових авто, повідомляє Укравтопром.

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Це на 40% менше, ніж у 2021 році. Більшість з цієї кількості склали вживані авто – 6,1 тис. шт. Новими були 5 тис. машин. Водночас частка гібридів на ринку нових легкових авто становила 13%, тоді як у реєстраціях імпортованих авто з пробігом була лише 1,6%.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став компактний кросовер Toyota RAV4 Hybrid (1132 шт.) На другому місці Mercedes-Benz GLE (426 шт.) Третій результат у Toyota Highlander Hybrid (393 шт.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Toyota Prius (750 шт.)Також у лідерській трійці Ford Fusion US (641 шт.) та Ford C-Max Hybrid (416 шт.).