Спрос на гибриде авто в прошлом году существенно уменьшился. Это отразилось и на расстановке лидеров украинского рынка гибридных авто.

В 2022 году отечественный автопарк пополнили 11,1 тыс. гибридных легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

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Это на 40% меньше, чем в 2021 году. Большинство из этого количества составили подержанные авто – 6,1 тыс. шт. Новыми были 5 тысяч машин. В то же время доля гибридов на рынке новых легковых автомобилей составляла 13%, тогда как в регистрациях импортированных автомобилей с пробегом была всего 1,6%.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал компактный кроссовер Toyota RAV4 Hybrid (1132 шт.). На втором месте Mercedes-Benz GLE (426 шт.) Третий результат у Toyota Highlander Hybrid (393 шт.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Toyota Prius (750 шт.) также в лидерской тройке Ford Fusion US (641 шт.) и Ford C-Max Hybrid (416 шт.).