За підсумками 9 місяців 2023 року найпопулярнішим кольором нового авто в Україні став білий. Серед вживаних – сірий.
Кольорові вподобання українців зумовлені, головним чином, практичністю. Білий колір є базовим і не потребує доплати. А сірий можна вважати найбільш практичним з точки зору експлуатації.
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- Третина нових легковиків, що з початку року реалізовані в Україні, були білого кольору. Лідерство в команді білих належить компактному кросоверу Renault Duster.
- Сірий виявився другим за популярністю – 30% з поставлених на облік в цьому році нових авто. Найбільш численним з них виявився також Renault Duster.
- Третій результат за чорним кольором, в який пофарбовано майже 18% нових авто. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado.
- На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 8% автомобілістів. Тут першість у електромобіля Volkswagen ID.4.
- Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових авто - червоний (3%). Лідер серед червоних – Mazda CX5.
У палітрі кольорів вживаних авто, які в цьому році перейшли на українські номери, домінував сірий.
- У такий колір пофарбовано 37% завезених з-за кордону машин. Лідер в цьому кольорі – Volkswagen Golf.
- Чверть ввезених авто з пробігом - чорного кольору і це другий результат. Тут найбільша кількість реєстрацій знов за Volkswagen Golf.
- На третьому місці – білий. В цьому кольорі 16% вживаних авто, ввезених з-за кордону.Найпопулярнішим серед них став Renault Megane.
- Синій колір на четвертому місці – 12% реєстрацій. Лідерська позиція у Volkswagen Golf.
- На п'ятому – червоний колір (4%). Першість в цій категорії у Renault Megane.