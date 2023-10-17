За підсумками 9 місяців 2023 року найпопулярнішим кольором нового авто в Україні став білий. Серед вживаних – сірий.

Кольорові вподобання українців зумовлені, головним чином, практичністю. Білий колір є базовим і не потребує доплати. А сірий можна вважати найбільш практичним з точки зору експлуатації.

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Третина нових легковиків, що з початку року реалізовані в Україні, були білого кольору. Лідерство в команді білих належить компактному кросоверу Renault Duster.

Сірий виявився другим за популярністю – 30% з поставлених на облік в цьому році нових авто. Найбільш численним з них виявився також Renault Duster.

Третій результат за чорним кольором, в який пофарбовано майже 18% нових авто. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 8% автомобілістів. Тут першість у електромобіля Volkswagen ID.4.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових авто - червоний (3%). Лідер серед червоних – Mazda CX5.

У палітрі кольорів вживаних авто, які в цьому році перейшли на українські номери, домінував сірий.