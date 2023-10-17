По итогам 9 месяцев 2023 г. самым популярным цветом нового авто в Украине стал белый. Среди употребляемых – серый.
Цветовые предпочтения украинцев обусловлены главным образом практичностью. Белый цвет является базовым и не нуждается в доплате. А серый можно считать наиболее практичным с точки зрения эксплуатации.
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- Треть новых легковых автомобилей, которые с начала года реализованы в Украине, были белого цвета. Лидерство в команде белых принадлежит компактному кроссоверу Renault Duster.
- Серый оказался вторым по популярности – 30% из поставленных на учет в этом году новых авто. Наиболее многочисленным из них оказался также Renault Duster.
- Третий результат по черному цвету, в который выкрашено почти 18% новых авто. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.
- На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 8% автомобилистов. Здесь первенство у электромобиля Volkswagen ID.4.
- Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых авто – красный (3%). Лидер среди красных – Mazda CX5.
В цветовой палитре подержанных авто, которые в этом году перешли на украинские номера, доминировал серый.
- В такой цвет выкрашено 37% завезенных из-за границы машин. Лидер в этом цвете – Volkswagen Golf.
- Четверть ввезенных авто с пробегом – черного цвета и это второй результат. Здесь наибольшее количество регистраций снова при Volkswagen Golf.
- На третьем месте – белый. В этом цвете 16% подержанных авто, ввезенных из-за рубежа. Самым популярным среди них стал Renault Megane.
- Синий цвет на четвертом месте – 12% регистраций. Лидерская позиция в Volkswagen Golf.
- На пятом – красный цвет (4%). Первенство в этой категории у Renault Megane.