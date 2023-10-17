По итогам 9 месяцев 2023 г. самым популярным цветом нового авто в Украине стал белый. Среди употребляемых – серый.

Цветовые предпочтения украинцев обусловлены главным образом практичностью. Белый цвет является базовым и не нуждается в доплате. А серый можно считать наиболее практичным с точки зрения эксплуатации.

Читайте также: Названы самые популярные автомобильные цвета в 2022 году

Треть новых легковых автомобилей, которые с начала года реализованы в Украине, были белого цвета. Лидерство в команде белых принадлежит компактному кроссоверу Renault Duster.

Серый оказался вторым по популярности – 30% из поставленных на учет в этом году новых авто. Наиболее многочисленным из них оказался также Renault Duster.

Третий результат по черному цвету, в который выкрашено почти 18% новых авто. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.

На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 8% автомобилистов. Здесь первенство у электромобиля Volkswagen ID.4.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых авто – красный (3%). Лидер среди красных – Mazda CX5.

В цветовой палитре подержанных авто, которые в этом году перешли на украинские номера, доминировал серый.