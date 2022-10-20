Акумуляторні автомобілі набувають все більшої популярності. Отже, уподобання українців щодо кольору таких транспортних засобів також мають значення.

За три квартали 2022р. український парк електромобілів поповнили 8,9 тис. авто.

Читайте також: Вибухають після підтоплення: у електромобілів знайшли нову проблему

Найбільшу частку (39%) в цієї кількості зайняли авто білого кольору.

В сірий пофарбовано чверть зареєстрованих з січня по вересень авто на акумуляторних джерелах живлення.

Класичний чорний обрали 14% покупців електромобілів.

Четвертий за популярністю в цьому році – синій (11%).

Також у ТОП-5 – червоний колір (6% зареєстрованих електрокарів).