Акумуляторні автомобілі набувають все більшої популярності. Отже, уподобання українців щодо кольору таких транспортних засобів також мають значення.
За три квартали 2022р. український парк електромобілів поповнили 8,9 тис. авто.
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Найбільшу частку (39%) в цієї кількості зайняли авто білого кольору.
В сірий пофарбовано чверть зареєстрованих з січня по вересень авто на акумуляторних джерелах живлення.
Класичний чорний обрали 14% покупців електромобілів.
Четвертий за популярністю в цьому році – синій (11%).
Також у ТОП-5 – червоний колір (6% зареєстрованих електрокарів).