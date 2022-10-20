Аккумуляторные автомобили приобретают все большую популярность. Так что предпочтения украинцев в цвете таких транспортных средств также имеют значение.

За три квартала 2022г. украинский парк электромобилей пополнили 8,9 тыс. автомобилей.

Читайте также: Взрываются после подтопления: у электромобилей нашли новую проблему

Наибольшую долю (39%) в этом количестве заняли авто белого цвета.

В серый окрашена четверть зарегистрированных с января по сентябрь авто на аккумуляторных источниках питания.

Классический черный выбрали 14% покупателей электромобилей.

Четвертый по популярности в этом году – синий (11%).

Также у ТОП-5 – красный цвет (6% зарегистрированных электрокаров).