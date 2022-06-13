Ринок – найкращий суддя, тож перемога у світовому рейтингу популярності автомобілів цінується більше, ніж перші місця у локальних конкурсах або тестах. У першому кварталі поточного року рейтинг найпопулярніших авто гольф-класу виглядає наступним чином.

У 1 кварталі 2022 року, як і всі останні кілька років, компактним автомобілем, що найбільше продається, залишилася Toyota Corolla, реалізована в кількості 275 тисяч екземплярів, вона займає 12% ринкового сегмента.

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На другому місці – Honda Civic (116 тис. шт.; 5,1% ринку).

На третьому місці – Volkswagen Golf (+1 позиція у рейтингу; 75 тис. шт.; частка в сегменті ринку – 3,3%.).

Четверте місце займає Hyundai Elantra (57 тис. шт.; частка 2,5%),

П’яте у MG 5 (+8 позицій у рейтингу; 57 тис. шт.; частка 2,5%)

Шосте - Volkswagen Sagitar (56 тис. шт., частка 2,4%).

На сьомому місці – Audi A3 (+4 позиції; 55 тис. шт.; частка 2,4%).

Восьма позиція - Changan Eado (+4 позиції; 54 тис. шт.; частка 2,4%),

Дев’ята - Mazda 3 (+4 позиції; 52 тис. шт.; частка 2,3%).

Замикає ТОП-10 Geely Emgrand EC7 (-1 позиція; 50 тис. шт.; частка 2,2%).