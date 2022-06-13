Рынок – лучший судья и победа в мировом рейтинге популярности автомобилей ценится больше, чем победы в локальных конкурсах или тестах. В первом квартале текущего года рейтинг самых популярных авто гольф-класса выглядит следующим образом.

В 1 квартале 2022 года, как и все последние несколько лет, наиболее продаваемым компактным автомобилем осталась Toyota Corolla, реализованная в количестве 275 тысяч экземпляров, она занимает 12% рыночного сегмента.

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На втором месте – Honda Civic (116 тыс. шт.; 5,1% рынка).

На третьем месте – Volkswagen Golf (+1 позиция в рейтинге; 75 тыс. шт.; доля в сегменте рынка – 3,3%).

Четвертое место занимает Hyundai Elantra (57 тыс. шт.; доля 2,5%).

Пятое у MG 5 (+8 позиций в рейтинге; 57 тыс. шт.; доля 2,5%).

Шестое – Volkswagen Sagitar (56 тыс. шт., доля 2,4%).

На седьмом месте – Audi A3 (+4 позиции; 55 тыс. шт.; доля 2,4%).

Восьмая позиция – Changan Eado (+4 позиции; 54 тыс. шт.; доля 2,4%).

Девятая – Mazda 3 (+4 позиции; 52 тыс. шт.; доля 2,3%).

Замыкает ТОП-10 Geely Emgrand EC7 (-1 позиция; 50 тыс. шт.; доля 2,2%).