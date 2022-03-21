Десять автомобилей для перевозки грузов, которые в народе называют "бусами", выпущенные не позже 2015-го, которые в прошлом году были самыми популярными на украинском авторынке.

Специалисты сайта auto.ria.com, на котором обычно продают подержанные автомобили, составили рейтинг самых популярных грузовых "бусов", по результатам продаж в прошлом году.

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Renault Master

Куплено (здесь и дальше – в течение 2021 года, авто 2015-2021 г.в.) – 4370 шт.

Средняя цена (здесь и далее – для грузовых версий 2015-2021 г.в.) – $16700

Mercedes-Benz Sprinter

Куплено – 2370 шт.

Средняя цена – $20600

Renault Trafic

Куплено - 1260 шт.

Средняя цена - $14500

Volkswagen Crafter

Куплено – 1040 шт.

Средняя цена – $20200

Ford Transit

Куплено - 990 шт.

Средняя еіна - $16500

Opel Movano

Куплено - 840 шт.

Средняя цена - $17600

Volkswagen Transporter

Куплено - 770 шт.

Средняя цена - $19000

Opel Vivaro

Куплено - 740 шт.

Средняя цена - $14300

Mercedes-Benz Vito

Куплено - 540 шт.

Средняя цена - $19000

Fiat Ducato