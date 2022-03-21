Десять автомобилей для перевозки грузов, которые в народе называют "бусами", выпущенные не позже 2015-го, которые в прошлом году были самыми популярными на украинском авторынке.
Специалисты сайта auto.ria.com, на котором обычно продают подержанные автомобили, составили рейтинг самых популярных грузовых "бусов", по результатам продаж в прошлом году.
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Renault Master
- Куплено (здесь и дальше – в течение 2021 года, авто 2015-2021 г.в.) – 4370 шт.
- Средняя цена (здесь и далее – для грузовых версий 2015-2021 г.в.) – $16700
Mercedes-Benz Sprinter
- Куплено – 2370 шт.
- Средняя цена – $20600
Renault Trafic
- Куплено - 1260 шт.
- Средняя цена - $14500
Volkswagen Crafter
- Куплено – 1040 шт.
- Средняя цена – $20200
Ford Transit
- Куплено - 990 шт.
- Средняя еіна - $16500
Opel Movano
- Куплено - 840 шт.
- Средняя цена - $17600
Volkswagen Transporter
- Куплено - 770 шт.
- Средняя цена - $19000
Opel Vivaro
- Куплено - 740 шт.
- Средняя цена - $14300
Mercedes-Benz Vito
- Куплено - 540 шт.
- Средняя цена - $19000
Fiat Ducato
- Куплено - 320 шт.
- Средняя цена - $15000