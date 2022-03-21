Десять автівок для перевезення вантажів, які у народі називають "бусами", з роком випуску не далі 2015-го, які торік були найпопулярнішими на українському авторинку.
Спеціалісти сайту auto.ria.com, на якому зазвичай продають вживані автомобілі, склали рейтинг найпопулярніших вантажних “бусів”, за результатами продажів минулого року.
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Renault Master
- Куплено (тут і далі – протягом 2021 року, авто 2015-2021 р.в.) - 4370 шт.
- Середня ціна (тут і далі – для вантажних версій 2015-2021 р.в.) - $16700
Mercedes-Benz Sprinter
- Куплено - 2370 шт.
- Середня ціна - $20600
Renault Trafic
- Куплено - 1260 шт.
- Середня ціна - $14500
Volkswagen Crafter
- Куплено - 1040 шт.
- Середня ціна - $20200
Ford Transit
- Куплено - 990 шт.
- Середня ціна - $16500
Opel Movano
- Куплено - 840 шт.
- Середня ціна - $17600
Volkswagen Transporter
- Куплено - 770 шт.
- Середня ціна - $19000
Opel Vivaro
- Куплено - 740 шт.
- Середня ціна - $14300
Mercedes-Benz Vito
- Куплено - 540 шт.
- Середня ціна - $19000
Fiat Ducato
- Куплено - 320 шт.
- Середня ціна - $15000