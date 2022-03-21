Десять автівок для перевезення вантажів, які у народі називають "бусами", з роком випуску не далі 2015-го, які торік були найпопулярнішими на українському авторинку.

Спеціалісти сайту auto.ria.com, на якому зазвичай продають вживані автомобілі, склали рейтинг найпопулярніших вантажних “бусів”, за результатами продажів минулого року.

Читайте також: Через війну ціни на автомобілі в Росії зросли на 50-60%

Renault Master

  • Куплено (тут і далі – протягом 2021 року, авто 2015-2021 р.в.) - 4370 шт.
  • Середня ціна (тут і далі – для вантажних версій 2015-2021 р.в.) - $16700

Mercedes-Benz Sprinter

  • Куплено - 2370 шт.
  • Середня ціна - $20600

Renault Trafic

  • Куплено - 1260 шт.
  • Середня ціна - $14500

Volkswagen Crafter

  • Куплено - 1040 шт.
  • Середня ціна - $20200

Ford Transit

  • Куплено - 990 шт.
  • Середня ціна - $16500

Opel Movano

  • Куплено - 840 шт.
  • Середня ціна - $17600

Volkswagen Transporter

  • Куплено - 770 шт.
  • Середня ціна - $19000

Opel Vivaro

  • Куплено - 740 шт.
  • Середня ціна - $14300

Mercedes-Benz Vito

  • Куплено - 540 шт.
  • Середня ціна - $19000

Fiat Ducato

  • Куплено - 320 шт.
  • Середня ціна - $15000