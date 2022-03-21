Десять автівок для перевезення вантажів, які у народі називають "бусами", з роком випуску не далі 2015-го, які торік були найпопулярнішими на українському авторинку.

Спеціалісти сайту auto.ria.com, на якому зазвичай продають вживані автомобілі, склали рейтинг найпопулярніших вантажних “бусів”, за результатами продажів минулого року.

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Renault Master

Куплено (тут і далі – протягом 2021 року, авто 2015-2021 р.в.) - 4370 шт.

Середня ціна (тут і далі – для вантажних версій 2015-2021 р.в.) - $16700

Mercedes-Benz Sprinter

Куплено - 2370 шт.

Середня ціна - $20600

Renault Trafic

Куплено - 1260 шт.

Середня ціна - $14500

Volkswagen Crafter

Куплено - 1040 шт.

Середня ціна - $20200

Ford Transit

Куплено - 990 шт.

Середня ціна - $16500

Opel Movano

Куплено - 840 шт.

Середня ціна - $17600

Volkswagen Transporter

Куплено - 770 шт.

Середня ціна - $19000

Opel Vivaro

Куплено - 740 шт.

Середня ціна - $14300

Mercedes-Benz Vito

Куплено - 540 шт.

Середня ціна - $19000

Fiat Ducato