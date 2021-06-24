Переважна більшість лідерів рейтингу – американські авто. Саме в США такий клас машин користується попитом.

У 1 кварталі 2021 року новим світовим лідером серед найбільш продаваних купе став Dodge Charger (21 471 шт.; частка ринку 12,5%). З’явилася на американському ринку в 1966 році, ця модель допрацьовувалася і продавалася, змінивши сім поколінь, останнє з яких було представлено в 2011 році.

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Нарешті, вона зуміла відтіснити на другу позицію свого головного конкурента – Ford Mustang (21 042 шт.; частка ринку 12,2%), що випускається з 1965 року. Mustang – самий культовий автомобіль, що випускається маркою Ford, який створив клас американських мускул-карів “поні-кар” (доступне спортивне купе з довгим капотом і короткою задньою “палубою”). Поточне п’яте покоління моделі, яке заходило на ринок в 2014 році, поширюється більш ніж в 135 країнах.

На третьому місці рейтингової таблиці за підсумками кварталу – Dodge Challenger (15 753 шт.; частка 9,2%), далі йде Porche 911 (8 146 шт.; частка 4,7%). За ними – Chevrolet Camaro (7 815 шт.; частка 4,5%). На шостому місці в десятці лідерів – Chevrolet Corvette, який показав вражаючі результати (7 008 шт.; частка 4,1%).