Електроннокеровані амортизатори пневматичної підвіски AMG Ride Control +, нові кольори кузову та оздоблення салону та нове кермо AMG Performance – ось і всі зміни для оновленого AMG GT. Зміни в зовнішності перекладені на покупців і пропонуються як додаткові опції.

Модернізований AMG GT 4-Door Coupe 2021 модельного року зовні нічим не відрізняється від машини 2020 року, однак має кілька значних оновлень, а також нову версію AMG Edition.

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Чотиридверне купе нового зразка пропонуватимуть у трьох нових кольорах кузова: синій “металік” spectral blue, матовий синій spectral blue magno і матовий білий cashmere white magno. Прикрасити кузов можна за допомогою опційних пакетів декору AMG Night Package II та поєднання наборів Night Package і Carbon Fibre Package. Крім того, також буде доступний набір V8 Styling Package, з яким автомобіль з V6 під капотом виглядатиме як V8-версія.

Особлива версія моделі відрізняється глибоким червоним відтінком кузову (на фото), хромпакетом кузову та 21-дюймовими колісними дисками AMG. Інтер'єр оздоблений шкірою Nappa сірого кольору та вставками з карбону, а також має нове кермо AMG Performance, яким тепер будуть оснащувати всі версії AMG GT.

Вперше для чотиридверного Mercedes-AMG GT запропонований п’ятимісний салон. Також новим стандартом для салону всіх версій моделі є панель Widescreen Cockpit, яка об’єднує екрани панелі приладів та мультимедійного центру.

Mercedes-AMG GT 63 та 63 S отримали перероблену підвіску AMG Ride Control +. У ній з'явились електроннокеровані амортизатори, вперше оснащені зовнішніми клапанами стиснення і відбою. Завдяки двом обмежувача тиску, регулювання демпфуючого зусилля буде відбуватися швидше у всьому діапазоні коливань коліс, а різниця між максимально “відкритою” і затиснутою підвіскою стане більш помітною.

Двигуни залишились від моделі 2020 року. 3-літровий турбомотор GT 43 має віддачу у 367 кінських сил і 500 ньютон-метрів, а на GT 53 він продукує 435 сил і 520 ньютон-метрів. В обох випадках на розгонах йому допомагає стартер-генератор потужністю 22 сили і 250 ньютон-метрів. Коробка передач – 9-швидкісний “автомат” AMG Speedshift TCT 9G. Молодша версія прискорюється до 100 км/год за 4,9 секунди, а старша – за 4,5.

Оновлені машини прибудуть до європейських дилерів на початку серпня. Спочатку будуть доступні лише спорткари з шестициліндровими моторами, а пізніше лінійку поповнять версії з V8, в тому числі гібрид GT 73 E Performance.

Фото: Mercedes-AMG GT 2021 року / Daimler