Электронно-управляемые амортизаторы пневматической подвески AMG Ride Control +, новые цвета кузова и отделки салона и новый руль AMG Performance – вот и все изменения для обновленного AMG GT. Изменения во внешности возложены на покупателей и предлагаются как дополнительные опции.

Модернизированный AMG GT 4-Door Coupe 2021 модельного года внешне ничем не отличается от машины 2020 года, однако имеет несколько значительных обновлений, а также новую версию AMG Edition.

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Четырехдверное купе нового образца будут предлагать в трех новых цветах кузова: синий "металлик" spectral blue, матовый синий spectral blue magno и матовый белый cashmere white magno. Украсить кузов можно с помощью опционных пакетов декора AMG Night Package II и сочетания наборов Night Package и Carbon Fibre Package. Кроме того, также будет доступен набор V8 Styling Package, с которым автомобиль с V6 под капотом будет выглядеть как V8-версия.

Особая версия модели отличается глубоким красным оттенком кузова (на фото), хромпакетом кузова и 21-дюймовыми колесными дисками AMG. Интерьер отделан кожей Nappa серого цвета и вставками из карбона, а также есть новый руль AMG Performance, которым теперь будут оснащать все версии AMG GT.

Впервые для четырехдверного Mercedes-AMG GT предложен пятиместный салон. Также новым стандартом для салона всех версий модели является панель Widescreen Cockpit, которая объединяет экраны панели приборов и мультимедийного центра.

Mercedes-AMG GT 63 и 63 S получили переработанную подвеску AMG Ride Control +. В ней появились электронно-управляемые амортизаторы, впервые оснащенные внешними клапанами сжатия и отбоя. Благодаря двум ограничителям давления, регулирования демпфирующего усилия будет происходить быстрее во всем диапазоне колебаний колес, а разница между максимально "открытой" и зажатой подвеской станет более заметной.

Двигатели остались от модели 2020 года. 3-литровый турбомотор GT 43 имеет отдачу в 367 лошадиных сил и 500 ньютон-метров, а на GT 53 он производит 435 сил и 520 ньютон-метров. В обоих случаях на разгонах ему помогает стартер-генератор мощностью 22 силы и 250 ньютон-метров. Коробка передач – 9-скоростной “автомат” AMG Speedshift TCT 9G. Младшая версия ускоряется до 100 км/ч за 4,9 секунды, а старшая – за 4,5.

Обновленные машины поступят к европейским дилерам в начале августа. Сначала будут доступны только спорткары с шестицилиндровыми моторами, а позже линейку пополнят версии с V8, в том числе гибрид GT 73 E Performance.

Фото: Mercedes-AMG GT 2021 года / Daimler