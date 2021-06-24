Подавляющее большинство лидеров рейтинга – американские авто. Именно в США такой класс машин пользуется спросом.

В 1 квартале 2021 года новым мировым лидером среди самых продаваемых купе стал Dodge Charger (21 471 шт.; доля рынка 12,5%). Появившись на американском рынке в 1966 году, эта модель дорабатывалась и продавалась, сменив семь поколений, последнее из которых было представлено в 2011 году.

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Наконец, она сумела оттеснить на вторую позицию своего главного конкурента – Ford Mustang (21 042 шт.; доля рынка 12,2%), выпускаемого с 1965 года. Mustang – самый культовый автомобиль, изготавливаемый маркой Ford, который создал класс американских мускул-каров “пони-кар” (доступное спортивное купе с длинным капотом и короткой задней “палубой”). Текущее пятое поколение модели, которое заходило на рынок в 2014 году, распространяется более чем в 135 странах.

На третьем месте рейтинговой таблицы по итогам квартала – Dodge Challenger (15 753 шт.; доля 9,2%), далее следует Porche 911 (8 146 шт.; доля 4,7%). За ними – Chevrolet Camaro (7 815 шт.; доля 4,5%). На шестом месте в десятке лидеров – Chevrolet Corvette, показавший впечатляющие результаты ( 7 008 шт.; доля 4,1%).