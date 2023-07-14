За перше півріччя 2023 року автопарк країни поповнили 9,6 тис. легкових авто, що були придбані юрособами.
Це на 39% більше ніж за аналогічний період минулого року та на 45% менше, ніж за І півріччя довоєнного 2021р, повідомляє Укравтопром.
Читайте також: Названі найпопулярніші кольори автомобілів, придбаних у першому півріччі
З цієї кількості новими були 8,3 тис машин та 1,3 тис. з пробігом, що були ввезені з-за кордону.
Купуючи нові легкові авто юрособи віддавали перевагу таким моделям:
- Renault Duster (1796 од.);
- Toyota Corolla (508 од.);
- Skoda Octavia (266 од.);
- Toyota Land Cruiser Prado (250 од.);
- Skoda Kodiaq (238 од.).
Віддаючи перевагу вживаним авто, частіше купували:
- Volkswagen ID.4 (119 од.);
- Dongfeng/Honda M-NV (57 од.);
- Nissan Leaf (50 од.);
- Volkswagen Passat (36 од.);
- Tesla Model Y (25 од.).