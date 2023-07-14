За перше півріччя 2023 року автопарк країни поповнили 9,6 тис. легкових авто, що були придбані юрособами.

Це на 39% більше ніж за аналогічний період минулого року та на 45% менше, ніж за І півріччя довоєнного 2021р, повідомляє Укравтопром.

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З цієї кількості новими були 8,3 тис машин та 1,3 тис. з пробігом, що були ввезені з-за кордону.

Купуючи нові легкові авто юрособи віддавали перевагу таким моделям:

Renault Duster (1796 од.);

Toyota Corolla (508 од.);

Skoda Octavia (266 од.);

Toyota Land Cruiser Prado (250 од.);

Skoda Kodiaq (238 од.).

Віддаючи перевагу вживаним авто, частіше купували: