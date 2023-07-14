За первое полугодие 2023 года автопарк страны пополнили 9,6 тыс. легковых автомобилей, приобретенных юрлицами.

Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 45% меньше, чем за I полугодие довоенного 2021г, сообщает Укравтопром.

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Из этого количества новыми были 8,3 тыс. машин и 1,3 тыс. с пробегом, которые были ввезены из-за границы.

Покупая новые легковые авто юрлица предпочитали следующие модели:

  • Renault Duster (1796 ед.);
  • Toyota Corolla (508 ед.);
  • Skoda Octavia (266 ед.);
  • Toyota Land Cruiser Prado (250 ед.);
  • Skoda Kodiaq (238 ед.).

Предпочитая подержанные авто, чаще покупали:

  • Volkswagen ID.4 (119 ед.);
  • Dongfeng/Honda M-NV (57 ед.);
  • Nissan Leaf (50 ед.);
  • Volkswagen Passat (36 ед.);
  • Tesla Model Y (25 ед.).