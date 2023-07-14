За первое полугодие 2023 года автопарк страны пополнили 9,6 тыс. легковых автомобилей, приобретенных юрлицами.

Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 45% меньше, чем за I полугодие довоенного 2021г, сообщает Укравтопром.

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Из этого количества новыми были 8,3 тыс. машин и 1,3 тыс. с пробегом, которые были ввезены из-за границы.

Покупая новые легковые авто юрлица предпочитали следующие модели:

Renault Duster (1796 ед.);

Toyota Corolla (508 ед.);

Skoda Octavia (266 ед.);

Toyota Land Cruiser Prado (250 ед.);

Skoda Kodiaq (238 ед.).

Предпочитая подержанные авто, чаще покупали: