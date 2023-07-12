Среди новых автомобилей самый популярный цвет – белый. Среди употребляемых – серый.

Почти каждый третий новый автомобиль, прошедший регистрацию в I полугодии 2023 года, был белого цвета. Лидерство в команде белых получил компактный кроссовер Renault Duster.

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Серый оказался вторым по популярности – 30% из поставленных на учет с января по июнь новых легковушек. Наиболее многочисленным из них – также Renault Duster.

Третий результат по черному цвету, в который окрашено 18% новых авто, зарегистрированных в отчетном периоде. В этой классической расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.

На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 9% автомобилистов. Здесь первенство у электромобиля Volkswagen ID.4.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых авто – красный (3%). А лидер среди них – Mazda CX5.

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В цветовой палитре подержанных авто, которые в этом году перешли на украинские номера, доминировал серый. Такой цвет были окрашены 37% завезенных из-за границы машин. Лидер в этом цвете – Renault Megane.

Второй результат у черного цвета – 25%. Здесь самое большое количество регистраций у Volkswagen Golf.

На третьем месте – белый. В этом цвете 16% ввозимых и зарегистрированных машин с пробегом, а наибольшее количество симпатий украинцев завоевал Renault Megane.

Синий цвет на четвертом месте – 12% регистраций. Лидерская позиция у Volkswagen Golf.

На пятом – красный цвет (4%). Лидер в этой категории – Renault Megane.