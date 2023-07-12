Серед нових автомобілів найпопулярніший колір – білий. Серед вживаних – сірий.

Майже кожен третій новий автомобіль, що пройшов реєстрацію в першому півріччі 2023 року, був білого кольору. Лідерство в команді білих здобув компактний кросовер Renault Duster.

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Сірий виявився другим за популярністю – 30% з поставлених на облік з січня по червень нових легковиків. Найбільш численним з них став також Renault Duster.

Третій результат – за чорним кольором, в який пофарбовано 18% нових авто, зареєстрованих у звітному періоді. У цьому класичному забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 9% автомобілістів. Тут першість – у електромобіля Volkswagen ID.4.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових авто червоний колыр (3%). А лідер серед них – Mazda CX5.

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У палітрі кольорів вживаних авто, які в цьому році перейшли на українські номери, домінував сірий. У такий колір були пофарбовані 37% завезених з-за кордону машин. Лідер в цьому кольорі – Renault Megane.

Другий результат у чорного кольору – 25%. Тут найбільша кількість реєстрацій у Volkswagen Golf.

На третьому місці – білий. В цьому кольорі 16% ввезених та зареєстрованих машин з пробігом, а найбільшу кількість симпатій українців завоював Renault Megane.

Синій колір на четвертому місці – 12% реєстрацій. Лідерська позиція у Volkswagen Golf.

На п'ятому – червоний колір (4%). Лідер в цій категорії – Renault Megane.