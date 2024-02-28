У світовому рейтингу марок у 2023 році лідером залишилася Toyota. Китайські компанії демонструють дуже швидке зростання.

Рейтинг найпопулярніших автомобільних марок світу за 2023 рік демонструє незначні зміни на вершині подіуму, але відразу після неї - відбувається справжня революція в позиціях, що свідчить про зростання продажів компаній, що спеціалізуються на електромобілях.

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Лідером рейтингу незмінно з 2010 року, вже 14 років поспіль, залишається Toyota, реалізувавши в 2023 році 9,07 млн автомобілів, що на 1,5 млн нижче за історичний рекорд, але на 4,1% більше, ніж у 2022 році.

Друге місце – у Volkswagen, який займає 6% світового ринку, його обсяг продажів за минулий рік – 5,1 млн автомобілів (+7,0%). Замикає подіум Honda з результатом 3,9 млн проданих машин (+3,7%). На четвертому місці - Hyundai (3,8 млн шт.; +5,5%), за ним слідують Ford (3,7 млн шт.; +4,4%), Nissan (3,3 млн шт.; +8 ,5%), Chevrolet (3,29 млн шт.) та Kia (3 млн шт.; +2,2%).

На дев'ятому місці (торік була на 11 рядку рейтингу) – китайська BYD (2,6 млн шт.; +48,8%). Хоча BYD спеціалізується на електромобілях, марка, як і раніше, продає й автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння (на частку яких припадає більше половини продажів компанії). У 2019 році BYD посідала 49-е місце у рейтингу!

Замикає ТОП-10 Mercedes із результатом 2,2 млн шт.; +0,6%), який знову трохи лідирує в преміум-сегменті, трохи випереджаючи BMW (11 місце з обсягом продажів 2,2 млн).