Найпопулярніші марки і моделі серед імпортованих та проданих всередині країни, розподіл ринку за пальним та середнім віком для кожної групи.

У 2023 році сумарний обсяг вторинного ринку легкових автомобілів склав 1,177 тис. шт., що на 5,5% більше у порівнянні з 2022 роком, порахували експерти Інституту досліджень авторинку.

Різниця у щомісячних загальних обсягах торік була меншою, відсутня «хвиля» лютого-квітня, яка була зафіксована у 2022 у зв’язку з початком повномасштабного нападу рф на Україну. Тоді у перші дні введення воєнного стану, по-перше, громадянам було не до купівлі автомобілів (принаймні — з офіційним переоформленням), по-друге, припинили роботу сервісні центри МВС. Після відновлення їхньої роботи відбулося помітне зростання кількості угод купівлі-продажу та перших реєстрацій, які були відкладені через щойно зазначені обставини.

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На внутрішньому ринку у 2023 було укладено 955,6 тис. угод купівлі-продажу, що істотно більше, на 34,3%, ніж було у 2022 році, який закінчився з підсумком 711,2 тис. перепродажів всередині країни.

Перших реєстрацій легковиків з пробігом минулого року зафіксовано 220,9 тис., що майже удвічі менше (на 45,3%) ніж у 2022 році, коли було імпортовано 403,9 тис. автомобілів. Так сталося тому, що у травні-липні 2022 українська влада запровадила пільги на ввезення автотранспорту, так зване «нульове розмитнення», яке й дало цей помітний поштовх сегменту імпорту.



Ринок легкових авто з пробігом 2022-2023 роки

Цього ж року жодних законодавчих чи інших змін щодо правил імпорту не запроваджувалося, тому загальна ринкова картина виглядає значно рівнішою у розподілі пропорцій та сумарній кількості, ніж роком раніше.

Варто зазначити, що протягом минулого року спостерігалося поступове підвищення інтересу до імпортованих автомобілів: їхня частка у січні-2023 становила 16,3%, у грудні вже 23,6%. Середнє значення для року — 18,8%. При цьому повністю попит на «свіжопригнані» автомобілі не був задоволений — потреба в імпортованих вживаних легковиках щонайменше удвічі більша, ніж поточні показники, однак розвиток цього сегмента стримують війна, обмеження для виїзду за кордон для чоловіків, в окремі періоди — блокування прикордонних пунктів пропуску так званими польськими «активістами».

Середній вік активної частини ринку, тобто автомобілів, які продавали та купували у 2023 році склав 15,7 року на внутрішньому ринку, та 11,1 року для легкових автомобілів які після розмитнення пройшли першу реєстрацію в Україні.

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Внутрішній ринок — найпопулярніші виробники

Кілька років поспіль першість у внутрішніх перепродажах належить німецькій марці Volkswagen, частка автомобілів якої за підсумками 2023 року склала 12,4% — удвічі більше, ніж марка, котра посіла друге місце, ВАЗ, і яка кілька десятків років мала фактично монопольне становище в Україні та ще низці країн, окупованих росією у форматі «радянського союзу». Поступово ці морально та фізично застарілі транспортні засоби виводяться з експлуатації, українські покупці надають перевагу автомобілям відомих світових виробників — адже низка важливих факторів, таких як безпека, надійність, комфорт, престижність автомобіля, економність, динамічні характеристики тощо, які не викреслити з кругозору покупців лише низькою ціною.

Тому у списку найпопулярніших марок далі — Renault з часткою 5,8%, Skoda (5,5%), та Toyota з 5,2% яка замикає п’ятірку лідерів.

Топ-20 марок, внутріші перепродажі-2023

Внутрішній ринок — найпопулярніші моделі

У Топ-20 моделей нікому не поступився своїм першим місцем давній лідер українського вторинного ринку Volkswagen Passat, за ним ще подає ознаки життя Daewoo Lanos (включно з похідними моделями).

Зовсім близько за кількістю куплених автомобілів на третій позиції Skoda Octavia, після якої Volkswagen Golf. Замикає п’ятірку рейтингу моделей вторинного ринку зразка 2023 року Renault Megane.

За типом силової установки у 2023 році на внутрішньому ринку переважали бензинові легкові авто, частка яких склала 43,2%. Другі за популярністю — дизельні з 30,2% ринку. Попри тимчасове подорожчання скрапленого газу, яке було у другій половині 2023 року, не втратили своєї привабливості в очах покупців машини з газобалонним обладнанням (ГБО), яких було куплено 23,1%. Електромобілям дісталося 1,7% ринку, легковикам з гібридними силовими установками — 1,3%, ще 0,4% зайняли машини, мотори яких працюють лише на газовій суміші.

Імпорт — найпопулярніші виробники

Volkswagen, як і на внутрішньому ринку, посідає перше місце в рейтингу легковиків, які були вперше зареєстровані в Україні після розмитнення у 2023 році. Частка авто з логотипом VW склала маже 19%. З подвійною кількісною різницею на другому місці Renault, чиї автомобілі охопили 10% у сегменті імпорту. Skoda — на третій позиції, з часткою 7,2%, після якої з незначним відставанням Nissan (7,1%). Замикає першу п’ятірку виробник групи «преміум» — Audi, з часткою 15,4%.

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Імпорт — найпопулярніші моделі

За підсумками 2023 року у сегменті імпорту першість здобув Volkswagen Golf, успіху якого посприяла наявність електричної версії e-Golf. Проте навіть без урахування електромобілів, яких було імпортовано 3,3 тис., «Гольф» так чи інакше став би переможцем цього рейтингу.

Також серед «свіжопригнаних» торік був високий попит на Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat та мінівен Renault Scenic (без урахування подовжених Grand).

Топ-20 моделей імпортованих вживаних легкових авто у 2023 році

У списку моделей, які поповнили український автопарк торік, окрім згаданих VW e-Golf (та, частково, Ford Focus Electric, які теж підсумовані з «базовою» моделлю) є кілька електромобілів, розроблених такими від початку: Nissan Leaf (шосте місце), Tesla Model 3 (№ 12 у списку), та Model Y (19 позиція).

Розподіл цього сегмента за пальним виглядає так: 43,9% — автомобілі з бензиновими двигунами. 34,3% — дизелі, вагомі 13,6% — електромобілі. Легкових машин з ГБО імпортували порівняно небагато — 4,9%, ще менша частка у «гібридів» — 2,9%, і майже зникають машини з системою живлення двигуна (виключно з нею) скрапленим газом — 0,4%.

Який потенціал імпорту авто в Україну?

Щоб оцінити потенціал (так званий відкладений попит) імпорту легкових авто в Україну, скористаємось річним підсумком з Польщі — країни, з розміром населення подібним до нашого.

Отже, минулого року до Польщі було ввезено 737 тисяч вживаних легковиків, і цей результат місцеві аналітики називають «порівняно невеликим». Нагадаємо, що в Україні 2023 рік закінчився для сегмента імпорту з підсумком 221 тис. шт., що у 3,3 раза менше, ніж у наших сусідів. При цьому середній вік легкових машин, які ввозили до Польщі, навіть вищий за показник для України: 13 років проти 11,1 року. Це значить, що умовні середні чеки (вартість імпортованого вживаного авто) подібні.

Зрозуміло, що стан економіки Польщі, а також загальний економічний добробут населення там вищі, ніж в Україні, а ще там не ведуться активні бойові дії. Однак навіть з урахуванням цих особливостей, потенційна місткість українського імпорту щонайменше удвічі вища, ніж є зараз.

Нагадаємо, де заблокований проїзд через страйк польських фермерів..