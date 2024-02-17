Обзор рынка: самые популярные марки и модели среди импортируемых и проданных внутри страны, распределение рынка по топливу и средний возраст для каждой группы.

В 2023 году суммарный объем вторичного рынка легковых автомобилей составил 1,177 тыс. шт., что на 5,5% больше по сравнению с 2022 годом, посчитали эксперты Института исследований авторынка.

Разница в ежемесячных общих объемах в прошлом году была меньше, отсутствует "волна" февраля-апреля, которая была зафиксирована в 2022 в связи с началом полномасштабного нападения рф на Украину. Тогда в первые дни введения военного положения, во-первых, гражданам было не до покупки автомобилей (по крайней мере - с официальным переоформлением), во-вторых, прекратили работу сервисные центры МВД.

После восстановления их работы произошел заметный рост количества сделок купли-продажи и первых регистраций, которые были отложены из-за только что указанных обстоятельств.

Также интересно на украинском рынке усиливается дефицит "свежих" подержанных авто

На внутреннем рынке в 2023 было заключено 955,6 тыс. сделок купли-продажи, что существенно больше, на 34,3%, чем было в 2022 году, который закончился с итогом 711,2 тыс. перепродаж внутри страны.

Первых регистраций легковушек с пробегом в прошлом году зафиксировано 220,9 тыс., что почти вдвое меньше (на 45,3%) чем в 2022 году, когда было импортировано 403,9 тыс. автомобилей. Так произошло потому, что в мае-июле 2022 украинская власть ввела льготы на ввоз автотранспорта, так называемое "нулевое растаможивание", которое и дало этот заметный толчок сегмента импорта.



Рынок легковых авто с пробегом 2022-2023 годы

В этом же году никаких законодательных или иных изменений относительно правил импорта не вводилось, поэтому общая рыночная картина выглядит значительно ровнее в распределении пропорций и суммарном количестве, чем годом ранее.

Стоит отметить, что в течение прошлого года наблюдалось постепенное повышение интереса к импортируемым автомобилям: их доля в январе-2023 составила 16,3%, в декабре уже 23,6%. Среднее значение для года - 18,8%. При этом полностью спрос на "свежепригнанные" автомобили не был удовлетворен - потребность в импортируемых подержанных легковушках как минимум вдвое больше, чем текущие показатели, однако развитие этого сегмента сдерживают война, ограничения для выезда за границу для мужчин, в отдельные периоды - блокирование пограничных пунктов пропуска так называемыми польскими "активистами".

Средний возраст активной части рынка, то есть автомобилей, которые продавали и покупали в 2023 году составил 15,7 года на внутреннем рынке, и 11,1 года для “свежих” легковых автомобилей.

Напомним, что электрические грузовики и ретро-авто будут завозить без налогов.

Внутренний рынок - самые популярные производители

Несколько лет подряд первенство во внутренних перепродажах принадлежит немецкой марке Volkswagen, доля автомобилей которой по итогам 2023 года составила 12,4% – вдвое больше, чем марка, занявшая второе место, ВАЗ, и которая несколько десятков лет имела фактически монопольное положение в Украине и еще ряде стран, оккупированных Россией в формате "советского союза". Постепенно эти морально и физически устаревшие транспортные средства выводятся из эксплуатации, украинские покупатели предпочитают автомобили известных мировых производителей - ведь ряд важных факторов, таких как безопасность, надежность, комфорт, престижность автомобиля, экономность, динамические характеристики и т.д., которые не вычеркнуть из кругозора покупателей только низкой ценой.

Поэтому в списке самых популярных марок дальше – Renault с долей 5,8%, Skoda (5,5%), и Toyota с 5,2% которая замыкает пятерку лидеров.

Топ-20 марок, внутренние перепродажи-2023

Внутренний рынок - самые популярные модели

В Топ-20 моделей никому не уступил свое первое место давний лидер украинского вторичного рынка Volkswagen Passat, за ним еще подает признаки жизни Daewoo Lanos (включая производные модели).

Совсем близко по количеству купленных автомобилей на третьей позиции Skoda Octavia, после которой Volkswagen Golf. Замыкает пятерку рейтинга моделей вторичного рынка образца 2023 года Renault Megane.

По типу силовой установки в 2023 году на внутреннем рынке преобладали бензиновые легковые авто, доля которых составила 43,2%. Вторые по популярности - дизельные с 30,2% рынка. Несмотря на временное подорожание сжиженного газа, наблюдавшееся во второй половине 2023 года, не потеряли своей привлекательности в глазах покупателей машины с газобаллонным оборудованием (ГБО), которых было куплено 23,1%. Электромобилям досталось 1,7% рынка, легковушкам с гибридными силовыми установками - 1,3%, еще 0,4% заняли машины, моторы которых работают только на газовой смеси.

Импорт - самые популярные производители

Volkswagen, как и на внутреннем рынке, занимает первое место в рейтинге легковушек, которые были впервые зарегистрированы в Украине после растаможки в 2023 году. Доля авто с логотипом VW составила почти 19%. С двойной количественной разницей на втором месте Renault, чьи автомобили охватили 10% в сегменте импорта. Skoda – на третьей позиции, с долей 7,2%, после которой с незначительным отставанием Nissan (7,1%). Замыкает первую пятерку производитель группы "премиум" - Audi, с долей 15,4%.

Кстати Skoda Octavia получила очередной рестайлинг



Импорт – самые популярные модели

По итогам 2023 года в сегменте импорта первенство получил Volkswagen Golf, успеху которого поспособствовало наличие электрической версии e-Golf. Однако даже без учета электромобилей, которых было импортировано 3,3 тыс., "Гольф" так или иначе стал бы победителем этого рейтинга.

Также среди "свежепригнанных" в прошлом году был высокий спрос на Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat и минивэн Renault Scenic (без учета удлиненных Grand).

Топ-20 моделей импортируемых подержанных легковых авто в 2023 году

В списке моделей, которые пополнили украинский автопарк в прошлом году, кроме упомянутых VW e-Golf (и, частично, Ford Focus Electric, которые тоже суммированы с "базовой" моделью) есть несколько электромобилей, разработанных такими изначально: Nissan Leaf (шестое место), Tesla Model 3 (№ 12 в списке), и Model Y (19 позиция).

Распределение этого сегмента по топливу выглядит так: 43,9% - автомобили с бензиновыми двигателями. 34,3% - дизели, весомые 13,6% - электромобили. Легковых машин с ГБО импортировали сравнительно немного - 4,9%, еще меньшая доля у "гибридов" - 2,9%, и почти исчезают машины с системой питания двигателя (исключительно с ней) сжиженным газом - 0,4%.

Какой потенциал импорта авто в Украину?

Чтобы оценить потенциал (так называемый отложенный спрос) импорта легковых авто в Украину, воспользуемся годовым итогом из Польши - страны, с размером населения подобным нашему.

Итак, в прошлом году в Польшу было ввезено 737 тысяч подержанных легковушек, и этот результат местные аналитики называют "сравнительно небольшим". Напомним, что в Украине 2023 год закончился для сегмента импорта с итогом 221 тыс. шт., что в 3,3 раза меньше, чем у наших соседей. При этом средний возраст легковых машин, которые ввозили в Польшу, даже выше показателя для Украины: 13 лет против 11,1 года. Это значит, что условные средние чеки (стоимость импортируемого подержанного авто) похожи.

Понятно, что состояние экономики Польши, а также общее экономическое благосостояние населения там выше, чем в Украине, а еще там не ведутся активные боевые действия. Однако даже с учетом этих особенностей, потенциальная емкость украинского импорта как минимум вдвое выше, чем сейчас.

Напомним, где заблокирован проезд из-за забастовки польских фермеров.