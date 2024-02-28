В мировом рейтинге марок в 2023 году лидером осталась Toyota. Китайские компании демонстрируют очень быстрый рост.

Рейтинг самых популярных автомобильных марок мира за 2023 год демонстрирует незначительные изменения на вершине подиума, но сразу после нее - происходит настоящая революция в позициях, что свидетельствует о росте продаж компаний, специализирующихся на электромобилях.

Читайте также: Стали известны самые популярные в Украине легковые авто с пробегом за 2023 год

Лидером рейтинга неизменно с 2010 года, уже 14 лет подряд, остается Toyota, реализовав в 2023 году 9,07 млн автомобилей, что на 1,5 млн ниже исторического рекорда, но на 4,1% больше, чем в 2022 году.

Второе место – у Volkswagen, который занимает 6% мирового рынка, его объем продаж за прошлый год – 5,1 млн автомобилей (+7,0%). Замыкает подиум Honda с результатом 3,9 млн проданных машин (+3,7%). На четвертом месте - Hyundai (3,8 млн шт.; +5,5%), за ним следуют Ford (3,7 млн шт.; +4,4%), Nissan (3,3 млн шт.; +8, 5%), Chevrolet (3,29 млн шт.) и Kia (3 млн шт.; +2,2%).

На девятом месте (в прошлом году была на 11 строчке рейтинга) – китайская BYD (2,6 млн шт.; +48,8%). Хотя BYD специализируется на электромобилях, марка, по-прежнему, продает и автомобили с двигателем внутреннего сгорания (на долю которых приходится более половины продаж компании). В 2019 году BYD занимала 49-е место в рейтинге.

Замыкает ТОП-10 Mercedes с результатом 2,2 млн шт.; +0,6%), который снова немного лидирует в премиум-сегменте, опережая BMW (11 место с объемом продаж 2,2 млн).