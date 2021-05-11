Команда аналітиків з’ясувала, автомобілі яких марок найбажаніші серед користувачів Google з Європи.

Експерти проаналізували кількість пошукових запитів, що пов’язані з 64 марками автомобілів: преміум, середнього та економ-класу.

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Безперечним лідером стала марка BMW. Цей німецький виробник автомобілів обігнав конкурентів в 15 країнах, серед яких Великобританія, Німеччина, Австрія, Угорщина і більшість країн Балканського півострова (Сербія, Чорногорія, Македонія та ін.).

Друге місце за популярністю серед інтернет-користувачів займає Mercedes-Benz — найбажаніша марка в 10 країнах нашого рейтингу. Любителів цього бренду можна знайти в Азербайджані, Вірменії, Албанії, Росії, а також в деяких країнах Західної Європи (Португалія, Люксембург, Бельгія).

Автомобілі японської марки Toyota займають третє місце. Серед їх шанувальників такі країни як Польща, Латвія, Литва, Болгарія і Греція.

Відразу за п’єдесталом з рівними результатами виявилися Volkswagen і Tesla. Американська марка електромобілів лідирує в Ірландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. У свою чергу німецькі автомобілі Volkswagen припали до смаку українцям, білорусам, іспанцям та італійцям.

Південнокорейські автомобілі Hyundai найчастіше шукають в трьох країнах: Чехія, Словаччина та Ісландія.

Дві французькі марки, Peugeot і Renault, і шведський Volvo замикають наш рейтинг. Любителями Peugeot виявилися данці і французи. Решта учасників знайшли своїх шанувальників в Туреччині (Renault) і Швеції (Volvo).

Рейтинг заснований на порівнянні кількості запитів про 64 марки автомобілів за останні чотири роки в пошуковій системі Google (на основі архівних даних сервісу Google Keyword Planner). Дані для Андорри, Мальти, Монако, Сан-Марино і Ватикану були відсутні.