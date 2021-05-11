Команда аналитиков выяснила, автомобили каких марок самые желанные среди пользователей Google из Европы.

Эксперты проанализировали количество поисковых запросов, связанных с 64 марками автомобилей: премиум, среднего и эконом-класса.

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Бесспорным лидером стала марка BMW. Этот немецкий производитель автомобилей обогнал конкурентов в 15 странах, среди которых Великобритания, Германия, Австрия, Венгрия и большинство стран Балканского полуострова (Сербия, Черногория, Македония и др.).

Второе место по популярности среди интернет-пользователей занимает Mercedes-Benz – желанная марка в 10 странах нашего рейтинга. Любителей этого бренда можно найти в Азербайджане, Армении, Албании, России, а также в некоторых странах Западной Европы (Португалия, Люксембург, Бельгия).

Автомобили японской марки Toyota занимают третье место. Среди их поклонников такие страны как Польша, Латвия, Литва, Болгария и Греция.

Сразу за пьедесталом с равными результатами оказались Volkswagen и Tesla. Американская марка электромобилей лидирует в Ирландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. В свою очередь немецкие автомобили Volkswagen пришлись по вкусу украинцам, белорусам, испанцам и итальянцам.

Южнокорейские автомобили Hyundai чаще всего ищут в трех странах: Чехия, Словакия и Исландия.

Две французские марки, Peugeot и Renault, и шведская Volvo замыкают наш рейтинг. Любителями Peugeot оказались датчане и французы. Остальные участники нашли своих поклонников в Турции (Renault) и Швеции (Volvo).

Рейтинг основан на сравнении количества запросов о 64 марках автомобилей за последние четыре года в поисковой системе Google (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner). Данные для Андорры, Мальты, Монако, Сан-Марино и Ватикана отсутствовали.