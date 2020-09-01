Експерти JATO Dynamics склали список найпопулярніших автомобілів на європейському ринку за підсумками липня.

Протягом другого місяця літа було реалізовано 1 278 521 новий автомобіль, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Всього в цьому рейтингу опинилося п'ять моделей машин.

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Так, найпопулярнішим автомобілем в Європі минулого місяця став Volkswagen Golf, на якому за звітний період зупинили свій вибір 31 169 покупців, що на 3% менше аналогічного показника річної давнини.

На другому рядку рейтингу опинився Renault Clio. У липні це авто купили 25 054 разів (+26%). Замикає першу трійку Skoda Octavia, продажі якої зросли на 18% і склали 22 569 одиниць.

Окрім того, до першої п’ятірки найпопулярніших моделей потрапили ще двоє "французів" - Peugeot 208 та Renault Captur. Продажі цих моделей минулого місяця склали 20 520 (+19%) і 20 361 (+39%) відповідно.

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