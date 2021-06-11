За п’ять місяців 2021 року в Україні було реалізовано 39,6 тис. нових легкових автомобілів. Які ж моделі користувались найбільшою популярністю серед покупців?

Найбільший попит в цьому періоді мав автомобіль Toyota RAV4. З січня по травень цю модель придбали 2586 автомобілістів. Другим за популярністю став корейський компактний кросовер KIA Sportage, за який своїми гаманцями проголосували 2235 покупців. Замикає лідерську трійку Renault Duster, в активі цієї моделі 2110 реєстрацій.

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Також до ТОП-10 моделей українського ринку нових легкових автомобілів увійшли: Renault Sandero – 1207 шт., Renault Logan – 1134 шт., Nissan Qashqai – 1117 шт., Volkswagen Touareg – 966 шт., Hyundai Tucson – 877 шт., Toyota Land Cruiser Prado – 846 шт., Mazda CX5 – 823 шт.

Таким чином, 9 з 10 найпопулярніших автомобілів на українському ринку є кроссоверами. Всього ж за підсумками перших п’яти місяців поточного року кроссоверам належить 3/4 українського ринку нових легкових авто.