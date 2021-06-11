За пять месяцев 2021 года в Украине было реализовано 39,6 тыс. новых легковых автомобилей. Какие модели пользовались наибольшей популярностью среди покупателей?

Наибольший спрос в этом периоде имел автомобиль Toyota RAV4. С января по май эту модель приобрели 2586 автомобилистов. Вторым по популярности стал корейский компактный кроссовер KIA Sportage, за который своими кошельками проголосовали 2235 покупателей. Замыкает лидерскую тройку Renault Duster, в активе этой модели 2110 регистраций.

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Также в ТОП-10 моделей украинского рынка новых легковых автомобилей вошли: Renault Sandero – 1207 шт. Renault Logan – 1134 шт. Nissan Qashqai – 1117 шт., Volkswagen Touareg-966 шт., Hyundai Tucson-877 шт., Toyota Land Cruiser Prado-846 шт., Mazda CX5-823 шт.

Таким образом, 9 из 10 самых популярных автомобилей на украинском рынке являются кроссоверами. Всего же по итогам первых пяти месяцев текущего года кроссоверам принадлежит 3/4 украинского рынка новых легковых авто.